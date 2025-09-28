Rahm: "Olazábal nos dijo que ya no quería ser el último capitán en ganar la Ryder en EEUU"

"Es una inspiración, pero a veces casi me da presión solo por su presencia, y sé lo que está viendo y lo que espera de mí", reconoció Rahm tras la victoria en la Copa Ryder con el resultado final de 15-13.

"Nos dijo que ya no quería ser el último capitán en ganar la Ryder en Estados Unidos. Estoy feliz por haberlo conseguido", añadió.

Europa llegaba a los partidos individuales del domingo con ventaja 11.5-4.5 y con solo 2.5 puntos por conseguir para ser campeona.

Pero Estados Unidos reaccionó con orgullo y llevó al límite a los europeos, que terminaron sumando los puntos necesarios gracias a Ludvid Aberg, Matt Fitzpatrick, Viktor Hovland y a Shane Lowry, quien conectó el putt decisivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El equipo estadounidense hizo algo fantástico, lo que estaban a punto de lograr era increíble. Afortunadamente teníamos una ventaja suficiente y la gente necesaria para ganar. Es difícil describirlo, difícil describir el ambiente que ha habido, lo duro que fue para todos nosotros", dijo Rahm.

"No podría estar más orgulloso del equipo, estuvimos unidos e hicimos algo que parecía imposible. Es especial", concluyó.