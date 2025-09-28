Skylar Thompson, de Steelers, sufre asalto y lesiones, antes de juego de NFL en Dublín

"Estamos al tanto de una situación que involucró a Skylar Thompson durante la madrugada en Dublín. No haremos más comentarios por el momento, ya que estamos trabajando con el equipo de seguridad de la NFL para recopilar más información sobre el incidente", afirmó un portavoz de los Steelers a través del canal NFL Network.

Los Steelers se encuentran en esta ciudad para el juego de la semana cuatro ante Vikings que se realizará en el Croke Park.

Skylar Thompson, quien está en su cuarta temporada en la NFL y su primera en Pittsburgh, viajó con sus compañeros a Dublín a pesar de que se encuentra en la lista de lesionados; está lastimado del tendón de la corva desde el 10 de septiembre.

Según el canal de la liga, el mariscal de campo sufrió lesiones menores en un asalto que padeció durante una salida nocturna, tras lo cual volvió al hotel en el que se encuentra hospedado el equipo.

Este domingo al pasador se le vio en el campo antes del duelo ante Vikings, en el que no participará.

Para esta temporada la NFL programó siete juegos fuera de territorio estadounidense.

En la semana uno Los Angeles Chargers vencieron 27-21 a los Kansas City Chiefs en la Arena Corinthians de Sao Paulo, Brasil.

Luego de su pasó por Dublín, la liga tendrá tres partidos en Londres, uno en Berlín y el último de esta campaña se efectuará el próximo 16 de noviembre entre los Dolphins y Commanders en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

No es la primera vez que algún elemento de la NFL se ve involucrado en un problema durante la previa a un juego programado fuera de Estados Unidos.

En octubre del 2018, Barry Church, Ronnie Harrison, DJ Hayden y Jarrod Wilson, jugadores de los Jackconville Jaguars, fueron arrestados antes de su duelo ante los Philadelphia Eagles en Londres tras ser acusados de no pagar una cuenta por 64.000 dólares en un bar.

Los cargos por el hecho fueron retirados tras el pago del adeudo.