Uganda copa el podio en hombres sub 20, España bronce por equipos mujeres

Sin discusión en la carrera masculina. Uganda se llevó las tres medallas en juego y el título por equipo. El oro se lo colgó Titus Musau, con un tiempo de 33.09, a 4.25 minutos el km. La plata fue para Eros Chebet, a 17 segundos de su compatriota, y el bronce para Abraham Cherotich, a 23, cerrando el festival ugandés.

El mejor español clasificado fue Yeray Hernández, en el puesto 33, a 4.15 minutos del ganador, y por equipos España fue novena. Las medallas en este apartado fueron para Uganda, Gran Bretaña y Suiza.

Bronce para el equipo femenino sub 20.En la carrera femenina la alemana Julia Eherle impidió otra exhibición de Uganda, imponiéndose con un tiempo de 38.47 minutos. El resto de plazas de podio fue para el país africano. Plata para Nancy Chepkwurui, quien llegó a 37 segundos de la germana, y bronce para Felister Chepwemoi, a 42.

La española Inés Herault ocupó una meritorio séptima plaza, encabezando la medalla de bronce que se colgó el equipo español. El oro por conjuntos fue para Uganda y la plata para Italia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy