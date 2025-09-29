El australiano John Coates deja la presidencia del ICAS y el TAS después de 25 años

El ICAS, autoridad bajo la que opera el TAS, anunció este lunes la renuncia con efecto inmediato y por motivos de salud de Coates, de 75 años, quien ha sido miembro del mismo desde su creación en 1994 y su presidente desde 2010, reelegido sin oposición en 2015, 2019 y 2023.

Durante su mandato el TAS ha triplicado el número de procedimientos registrados por año (de 304 en 2010 a 917 en 2024) y su cifra de empleados en la oficina del tribunal en Lausana -Suiza- (18 en 2010 y 61 en 2024). También el presupuesto del ICAS ha aumentado en 20 millones de francos suizos, desde los 4 de 2010.

Abogado y presidente del Comité Olímpico Australiano, John Coates fue miembro del Consejo de la Federación Mundial de Remo (FISA), vicepresidente senior del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Sydney en 2000 (SOCOG) y miembro del Comité Olímpico Internacional.

En este formó parte de su Comité Ejecutivo de 2009 a 2012, fue vicepresidente (2013-2017 y 2020-2024) y actualmente es miembro del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032.

El nuevo presidente, el estadounidense Michael Lenard, también es abogado y fue vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC), así como miembro del Consejo de Administración del Comité Organizador de los Juegos de Atlanta 1996.

En su etapa anterior como atleta fue miembro de la selección olímpica de Balonmano en los Juegos de Los Ángeles 1984. Ha formado parte del ICAS desde su creación en 1994 y ha ocupado el cargo de vicepresidente desde 2010.

El Consejo Internacional de Arbitraje Deportivo (ICAS) es la autoridad administrativa y financiera bajo la cual opera el TAS, cuya función es salvaguardar la independencia del tribunal y los derechos de las partes implicadas en sus procedimientos.

Desde su creación en 1994, sus 22 miembros representan al movimiento olímpico, las federaciones deportivas, los atletas, incluidos cinco antiguos olímpicos, y el sector jurídico.

Su junta directiva actual está compuesta por Michael Lenard (presidente en funciones), Elisabeth Steiner (AUT) y Antonio Arimany (ESP) -vicepresidentes-, Carole Malinvaud (FRA) -presidenta de la División Ordinaria- y Corinne Schmidhauser (SUI) -presidenta de la División de Apelación-.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) es una organización independiente que resuelve disputas deportivas en todo el mundo. Creado en 1984, el TAS ha adaptado sus normas de procedimiento para dictar decisiones imparciales mediante el arbitraje y la mediación.