La armada española reclama protagonismo en el canal de Penrith, escenario de Sídney 2000

El equipo nacional acude con sus mejores armas y con opciones en todas las modalidades (kayak y canoa individual, patrullas y kayak cross) después de una campaña solvente en las pruebas de las Copas del Mundo y en los Europeos de Vaires-sur-Marne, donde Miquel Travé se proclamó campeón en C1, el equipo femenino del K1, con Maialen Chourraut, Laia Sorribes y Leire Goñi, se colgó la plata, y el masculino de kayak, con Pau Echaniz, Travé y David Llorente, el bronce.

Chourraut, triple medallista olímpica (bronce en Londres 2012, oro en Río 2016 y plata en Tokio 2020), sigue siendo la gran referencia del kayak femenino pese a contar ya con 42 años. La palista del Atlético San Sebastián estará acompañada de Sorribes (Náutico MIG Segre) y Goñi (At. San Sebastián), tanto en individual como en patrullas.

En kayak masculino, Pau Echaniz (At. San Sebastián), bronce olímpico en París 2024, parte en el grupo de aspirantes junto a Travé (CADI) y completa el trío el segoviano David Llorente (Río Eresma), una de las bazas también en la modalidad de extremo, en la que también participarán Pau Echaniz y el olímpico Manu Ochoa (Miño os Teixugos).

En canoa, Miren Lazkano (Atlético San Sebastián) encabeza el trío junto a la veterana Nuria Vilarrubla (CADI) y Klara Olazabal (Santiagotarrak), en tanto que Travé es la gran referencia en el plano masculino, con menos opciones para Oier Díaz (Santiagotarrak) y Marc Vicente (CADI).

Guillermo Díez-Canedo, director técnico de eslalon, commpitió hace veinte años en Penrith. Ahora dirige a la selección. Indicó que llegan "con expectativa después de una buena temporada en cuanto a finales y medallas de Copa del Mundo, y con buen posicionamiento en los rankings".

"El potencial de sacar buenos resultados está ahí. El equipo está trabajando muy bien, no hay problemas físicos y venimos con ganas. A por todas en el Mundial de Penrith”, señaló.

Aún así estarán todos los grandes especialistas del mundo salvo la gran reina del eslalon, la australiana Jessica Fox, que se recupera de una cirugía de un cáncer, por lo que las miradas de la afición 'aussie' estarán centradas en su hermana Noemie Fox, campeona olímpica de kayak cross y que cuenta con tres medallas mundialistas por equipos.

29 septiembre: Clasificación kayak cross individual hombres y mujeres.

30 septiembre: Canoa hombres y mujeres series y patrullas hombres y mujeres finales

1 octubre: Kayak hombres y mujeres series y patrullas hombres y mujeres finales

2 octubre: Semifinales y finales canoa hombres y mujeres

3 octubre: Semifinales y finales kayak hombres y mujeres

4 octubre: Eliminatorias y finales kayak cross hombres y mujeres