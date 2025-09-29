La gravísima lesión de Tyreek Hill amarga la victoria de los Dolphins

Chicago (EE.UU.), 29 sep (EFE).- La gravísima lesión sufrida por Tyreek Hill, quien abandonó el terreno de juego en camilla tras torcerse la pierna izquierda, amargó este lunes la victoria de los Miami Dolphins sobre los New York Jets (27-21).