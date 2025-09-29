La India vence a Pakistán en torneo de críquet y Modi lo equipara con su último conflicto

"La Operación Sindoor en el campo de juego. El resultado es el mismo ¡La India gana! Felicitaciones a nuestros jugadores de críquet", dijo Modi en un mensaje publicado en X.

'Operación Sindoor' fue el nombre que el Gobierno de la India dio a la operación militar efectuada el pasado 7 de mayo por Nueva Delhi sobre supuestas instalaciones terroristas en suelo paquistaní en respuesta al ataque terrorista de Pahalgam, en la Cachemira india.

Nueva Delhi acusa a Islamabad de estar detrás de este ataque, que llevó a las dos potencias nucleares sudasiáticas a su mayor momento de tensión en las últimas décadas. Pakistán niega su implicación en el ataque de Pahalgam.

La confrontación se enfrió el 10 de mayo con un acuerdo de alto el fuego entre ambos países, con la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pero la victoria de la India sobre Pakistán, por cinco wickets, en la final de la Asi Cup 2025, que se celebró en Dubái, no estuvo exenta de polémica.

El equipo indio celebró su victoria en el torneo sin el trofeo de campeón, después de negarse a que el presidente del Consejo Asiático de Críquet, el también ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, se lo entregase directamente, según informaron los medios deportivos indios.

Los encuentros de críquet entre la India y Pakistán suelen exceder la rivalidad deportiva, y arrastran un enorme peso político y emocional.