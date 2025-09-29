Los Giants anuncian la baja de Malik Nabers por rotura de ligamento cruzado

“Nabers se rompió el ligamento cruzado anterior, por lo que será baja por lo que resta de la temporada, le deseamos una pronta recuperación”, escribieron los Giants en un comunicado.

La lesión del jugador de 22 años se conoció luego de la resonancia magnética que le fue realizada más temprano.

El receptor se lastimó en una jugada en la que saltó en un intento por alcanzar un envío profundo de Jaxson Dart durante el segundo cuarto del juego en el que su equipo venció a Los Angeles Chargers.

Se espera que luego de la cirugía y la larga recuperación el jugador esté listo para volver para la temporada 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La baja de Nabers es un duro golpe a la ofensiva aérea de los neoyorquinos.

Desde su llegada luego de ser reclutados en la primera ronda del Draft de 2024, Nabers se convirtió en el receptor estelar gracias a su velocidad y habilidad para despegarse en sus rutas.

Incluso con la complicada situación perdedora que los Giants exhibieron el año pasado sumó 1.204 yardas y siete anotaciones.

Nabers se suma a una larga lista de jugadores que se han lesionado de manera grave en el campo del MetLife Stadium, hogar de los Giants y de los Jets que ha sido severamente criticado por la dureza de su superficie artificial.

Entre los jugadores que se han roto el ligamento cruzado en este campo están Odell Beckham Jr., Salomón Thomas, Nick Bosa, Jabrill Peppers, Wan’Dale Robinson, Sterling Shepard, Kyle Fuller, Aaron Rodgers y ahora Nabers.

Luego de la lesión de Malik, Odell Beckham Jr., exestrella de los Giants, quien sufrió esa misma lesión hace unos años, solicitó a la NFL que elimine todos los campos con superficie artificial de la liga.

“Querida NFL, te lo digo con cariño y respeto si tomas todas las medidas de precaución respecto a la salud de tus jugadores, por favor quiten los campos de césped artificial”, solicitó Beckham.