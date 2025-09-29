Panam Sports inicia visita a Asunción por candidatura a los Juegos Panamericanos 2031

Así lo dio a conocer en la red social X el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, que destacó que su país "ya es un centro de eventos deportivos en la región".

"Mostramos al continente nuestra capacidad organizativa, infraestructura y compromiso con el deporte", destacó Alliana.

La delegación es encabezada por el presidente de Panam Sport, Neven Ilic.

El directivo chileno, quien fue recibido en el COP, destacó que ha sido "un gusto volver a Paraguay y ver todo lo que se está logrando", al destacar que el país suramericano albergó los Juegos Panamericanos Junior del 9 al 23 de agosto pasado.

"Ahora el país asume un nuevo desafío que se decidirá el 10 de octubre en Santiago de Chile”, dijo Ilic citado en la nota.

La visita de este lunes incluyó un recorrido para constatar el estado de las instalaciones del Parque Olímpico Paraguayo, en la ciudad de Luque (centro), de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y el estadio La Huerta del club Libertad, ambos en Asunción, agregó el COP.

Las visitas técnicas a las dos ciudades candidatas se realizarán hasta el 3 de octubre, informó Panam Sports en su página web.