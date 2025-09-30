Carlos Soria vuelve a España después de su histórica cima en Nepal

"Todo se puede resumir en un momento de tremenda emoción", explicó a EFE Soria desde Doha, durante su escala de regreso a Madrid.

Soria insistió en que su intención al volver al Manaslu no era batir un récord, sino rendir homenaje a los compañeros con los que participó en la primera expedición española a un ochomil, en 1975. "Me pareció una idea muy bonita regresar a esta montaña. Nunca pensé en batir ningún récord, solo quería disfrutar de ella 50 años después de mi primera visita", subrayó.

El veterano montañista destacó que su ascenso ha estado marcado con el vínculo especial que mantiene con el pueblo de Sama, a los pies del Manaslu, donde colaboró durante años en el desarrollo de la escuela local y conserva grandes amistades.

Tras su regreso, en Ávila, su ciudad de origen, le aguarda la inauguración del nuevo polideportivo que lleva su nombre. El alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, expresó el "orgullo" de los abulenses por la gesta y consideró "un honor que una persona con 86 años siga siendo un referente a nivel mundial en valores".

Soria alcanzó la cima del Manaslu el viernes a las 5:30 de la mañana, hora local, según confirmó a EFE Mingma Sherpa, director de Seven Summit Treks, la agencia que organizó la expedición. "Ahora es el escalador de más edad del planeta en alcanzar un pico por encima de los 8.000 metros", afirmó Sherpa, antes de añadir que "está a salvo y descendiendo".

Tras coronar el ochomil, Soria reconoció que el descenso fue especialmente duro al sufrir varios dolores en la pierna izquierda, en la que lleva una prótesis de rodilla tras su último accidente, lo que obligó a su evacuación en helicóptero desde el campo III como medida de precaución.

Soria viajó desde Katmandú y, tras hacer escala en Doha, tiene previsto aterrizar en Madrid acompañado de su equipo y familiares. Su regreso marca el cierre de una expedición histórica que coincidió con el 50 aniversario de aquella primera aventura española en el Manaslu.

Con esta cima, el alpinista solo tiene pendientes dos ochomiles para completar la lista de los 14: el Dhaulagiri (8.167 m), que ha intentado en varias ocasiones sin éxito, y el Shishapangma (8.027 m).

A lo largo de su trayectoria, Soria ha coronado diez ochomiles después de cumplir los 60 años, entre ellos el K2 a los 65, el Makalu a los 69, el Kangchenjunga a los 75 y el Annapurna a los 77, un palmarés inigualable en la historia del montañismo.