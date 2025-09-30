David Pineda, campeón del mundo paralímpico de 400 metros

Pineda, del club Atletismo Numantino y entrenado por Enrique Márquez, ganó la carrera disputada en el estadio Jawaharlal Nehru por delante del brasileño David Tavares (47.50), plata, y del Idris Sufyani (47.55).

Este éxito de David Pineda, de 27 años, se produce apenas doce meses después de lograr la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de París en la misma distancia y categoría.

Pineda, nacido en 1998 en Los Jovillos, un distrito del municipio de Azua (República Dominicana), llegó en 2010 a Soria, donde reside desde entonces y donde empezó a practicar atletismo tras entrar un día en la tienda de deportes que tienen en la ciudad Fermín Cacho y Abel Antón.