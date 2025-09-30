El portugués Miguel Oliveira deja MotoGP y correrá con BMW el Mundial de Superbike

Oliveira será una de las novedades de la próxima temporada en el campeonato de Superbike, en el que el español Álvaro Bautista dejará de correr con el equipo Aruba.it Racing para incorporarse al Barni Spark Racing Team junto con el italiano Yari Montella, informa la organización del Mundial en un comunicado.

También llegan como nuevos pilotos el tailandés Somkiat Chantra y el británico Jake Dixon, que correrán con Honda HRC.

Oliveira, de 30 años, intercambia los papeles con el turco Toprak Razgatlioglu, el campeón de Superbike de esta temporada, quien pasa a MotoGP con Pramac Racing.

El piloto portugués compitió en el Mundial de motociclismo desde 2011, cuando debutó en 125 centímetros cúbicos, y de 2012 a 2015 estuvo en Moto3, donde logró seis triunfos.

Después de tres temporadas en Moto2, donde volvió a ganar seis carreras, se incorporó a MotoGP en 2019, categoría en la que obtuvo cinco victorias.

El fabricante alemán contará con dos nuevos pilotos en la parrilla para 2026 con la incorporación de la estrella portuguesa Miguel Oliveira.

"Formar parte de un nuevo equipo, trabajar con socios fuertes y probar un nuevo formato de fin de semana me motiva mucho para dar lo mejor de mí. Estoy impaciente por empezar este nuevo capítulo juntos”, afirmó el piloto portugués, añade el comunicado.

Oliveira ocupa el puesto del neerlandés Michael van der Mark, que deja el Mundial de Superbike, donde ha corrido con BMW.