España se queda lejos del podio en las patrullas de canoa

Miquel Travé, Oier Diaz y Marc Vicente completaron la bajada en un tiempo de 104.19, séptimos a casi cuatro segundos del podio que cerró Eslovenia (100.89) y que lideraron los franceses Nicolas Gestin, Mewen Bebliquy y Yohan Senechault (99.97) para revalidar el título que obtuvieron hace dos años en el Lee Valley White Water Centre londinense, esta vez por delante de Gran Bretaña (100.76).

Mientras tanto, en patrullas femeninas, Miren Lazkano, Nuria Vilarrubla y Klara Olazabal sufrieron una fuerte penalización de 54 segundos, lo que les relegó a la octava plaza con un crono final de 166.34, sin opciones de luchar por las preseas. Ganaron las checas Gabriela Satkova, Martina Satkova y Adriana Morenova con 109.57, con Alemania (112.93) subcampeona y Gran Bretaña (115.61) bronce.

España tenía depositadas esperanzas en estas pruebas de patrullas, más después de la buena bajada que habían protagonizado los palistas en las series individuales de C1.

Miquel Travé, campeón europeo este año en Vaires-sur-Marne, pasó a semifinales con el tercer mejor crono (94.24) tras el checo Adam Kral (93.56) y el polaco Kacper Sztuba (94.11). Oier Díaz, decimoquinto con 96.96, y Marc Vicente, vigésimo noveno con 99.27, también pasaron de ronda.

En féminas incluso Nuria Vilarrubla fue la más rápida con 101.83, en tanto que Miren Lazkano marcó el noveno tiempo con 105.03 y la única que se quedó fuera de las semifinales del jueves fue Klara Olazábal, que, tras saltarse una puerta, penalizó con 52 para un crono total de 169.75.

La selección española, que comenzó su participación en estos Mundiales con el brillante triunfo del segoviano David Llorente en kayak cross contrarreloj, continuará este miércoles con las series clasificatorias de kayak y las pruebas por patrullas, en las que competirán la trimedallista olímpica Maialen Chourraut, Laia Sorribes, Leire Goñi -vigentes subampeonas universales-, el propio palista del Río Eresma, Travé y Pau Echaniz, bronce olímpico en París 2024 -trío que fue bronce en los últimos Europeos-.