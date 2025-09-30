Panamá, México, Puerto Rico y Cuba pujan por el liderato

La novena panameña llega a este compromiso respaldada por su afición en el estadio Mariano Rivera y con una impecable marca: no ha permitido carreras en sus dos presentaciones.

Los locales debutaron con una victoria por nocaut de 17-0 sobre Costa Rica y luego superaron a Honduras (3-0) en un encuentro más reñido en el que destacó el abridor Adriel González, que ponchó a 13 rivales.

México, también invicto, arriba al choque con un rendimiento sólido aunque con menos carreras anotadas que los anfitriones.

Su estreno fue convincente, con triunfo 5-0 sobre Guatemala gracias a un juego equilibrado en defensa y ofensiva.

No obstante, el martes debió esforzarse más de lo esperado para imponerse 5-2 a Costa Rica, aprovechando errores defensivos del rival en la última entrada.

En el grupo B, Cuba y Puerto Rico definirán fuerzas en el estadio Justino Salinas.

Ambos equipos marchan invictos en dos salidas y buscarán sellar su pase a semifinales.

La formación cubana debutó con victoria por 8-2 sobre Islas Vírgenes estadounidenses y luego blanqueó por 5-0 a Aruba.

Puerto Rico apabulló por 9-1 a Bahamas en su debut y este martes ratificó su contundencia al doblegar por 9-2 a Islas Vírgenes.

Su juego se caracteriza por la potencia ofensiva de toleteros como Edrick Feliz y Randall Díaz, complementada con lanzadores de gran velocidad.

En esta tercera jornada del Panamericano, la novena de Guatemala derrotó 2 carreras por 1 a Honduras, en choque del grupo A.

La segunda victoria chapina estuvo acompañada de una eficiente labor desde el montículo de Sebastián Barrios, quien caminó las siete entradas, permitió 3 imparables, una carrera y recetó 13 ponches.

A la ofensiva, por Guatemala, destacó Pablo Herrera de 3-2 y una carrera empujada. Por Honduras, que sumó su segunda derrota en el campeonato, el mejor al bate fue Jim Ávila con dos imparables en tres turnos y una carrera remolcada.

Honduras se medirá este miércoles con Costa Rica y Guatemala tendrá jornada libre.

En partido del grupo B, Bahamas derrotó por 7-3 a Aruba.

Orxavier Saint, segundo lanzador de Bahamas, se llevó el triunfo en el partido, tras laborar tres entradas sin permitir carreras. La derrota fue para Jorge Enrique Díaz.

Fue el primer triunfo de Bahamas en el torneo y la segunda caída de Aruba, que se medirá este miércoles con Islas Vírgenes de Estados Unidos. Bahamas tendrá asueto.