Panamá y Cuba firman su segunda victoria en el Premundial sub-23 de béisbol

Cuba se impuso por 5-0 a Aruba en el grupo B. Harold Vasque conectó un doble en tres turnos y remolcó una carrera, mientras que Yulieski Tejada se fue de 1-1, con una empujada y una anotada, en un encuentro en el que los cubanos ligaron apenas cinco imparables.

El triunfo fue para el abridor José Ignacio Bermúdez, quien trabajó seis entradas, permitió cuatro hits y ponchó a cinco rivales. Zane Tromp cargó con la derrota.

La novena cubana descansará este martes y el miércoles se medirá a Puerto Rico en un duelo clave por el liderato del grupo.

En el grupo A, Panamá derrotó por 3-0 a Honduras gracias a una gran labor de Adriel González, que lanzó seis episodios, apenas concedió un imparable y recetó 13 ponches.

La derrota fue para Brenet Díaz, castigado con 4 imparables y 3 carreras limpias en 6 entradas, con 5 ponches.

El equipo panameño tendrá jornada de descanso mañana y el miércoles se enfrentará con México en otro choque decisivo por la cima de la llave.

Islas Vírgenes consiguió su primera victoria al superar este lunes por 7-2 a Bahamas.

Devin Tranthan fue la figura al lanzar siete episodios con 11 ponches, respaldado en la ofensiva por Taj Bates (3-3, dos impulsadas y una anotada) y Bernard Creque (3-2, una empujada y una anotada).

Giovante Tomlins sufrió la derrota. Por Bahamas destacó Kashon Conliffe, de 3-1 con una anotada.

En el grupo A, Guatemala blanqueó por 2-0 a Costa Rica con un sólido trabajo de Fabián Menéndez, quien recorrió 7 entradas, permitió 3 imparables y ponchó a 5. Donovan Lackwood fue el derrotado.

A la ofensiva, Juan Diego lideró a los guatemaltecos al batear de 3-2 con una empujada. Por los ticos conectaron imparable Eliot Talavera (3-1), Juan Villalobos (2-1) y Allan Trigueros (2-1).

Este martes, Guatemala se medirá con Honduras y Costa Rica enfrentará a México.