EE. UU. y Francia pelean la clasificación a octavos y Sudáfrica sus primeros puntos

El primer encuentro del día llega con el aliciente de ver el nivel real de Estados Unidos tras golear plácidamente a la debutante Nueva Caledonia y con una selección francesa que dejó algunas dudas en defensa en el partido inaugural.

Posteriormente, Sudáfrica se enfrentará a Nueva Caledonia con el objetivo de traducir en puntos las buenas sensaciones que dejó en el debut ante Francia, mientras que los ‘canacos’ quieren seguir disfrutando de la experiencia única que significa este torneo tras lograr marcar un gol en su debut que ya es historia de los Mundiales sub-20.

El encuentro terminó 9-1 para los norteamericanos; sin embargo este partido es su primer examen real ante una selección de alto nivel que espera hacer cosas grandes en el Mundial.

Francia consiguió la victoria ante Sudáfrica en un partido inaugural muy igualado gracias a un gol de Lucas Michal en los últimos minutos del encuentro.

‘Les Bleus’ se llevaron los tres puntos, pero dejaron sensaciones de debilidad defensiva, con algunos fallos de contundencia atrás que le pueden costar caro ante selecciones de mayor nivel, como es el caso de Estados Unidos.

Este encuentro se plantea decisivo para ambos combinados, ya que previsiblemente quien consiga la victoria acabará siendo líder del Grupo E, con las facilidades que ello proporciona a la hora de la definición de los enfrentamientos de octavos de final.

Sudáfrica dejó buenas sensaciones en el partido inaugural ante Francia, demostrando que son un equipo que sabe a lo que juega, que conoce sus capacidades y sus defectos, y que por momentos sometió a la selección francesa, llevando el peso del juego y de la posesión.

Por su parte, Nueva Caledonia se ganó el cariño y el respeto del público antes siquiera de saltar al campo y aún más cuando los aficionados presentes en El Teniente les vieron en acción.

Los ‘canacos’ recibieron 9 goles en el partido inaugural, pero no regalaron ninguno y obligaron a Estados Unidos a dar su máximo para batir a la defensa oceánica y muy especialmente a su guardameta, Noa Muller, el más destacado en este partido inaugural pese a la goleada.