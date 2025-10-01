El español Iván Cano salta al oro mundial en longitud

Cano, nacido con albinismo oculocutáneo, una condición genética que afecta la agudeza visual lejana y provoca que la mácula del ojo se quede a un 60% y tenga fotofobia, logró en la ciudad india el metal mundial que le faltaba tras dos platas (Doha 2015 y Kobe 2024) y un bronce (Dubái 2019).

El atleta alicantino, de 30 años, volvió a superar con esos 7,11 metros, marca personal, el techo de los siete metros que había logrado en Tokio 2020 -plata paralímpica con 7,04-, mejorando los 6.91 que poseía esta temporada. Lo hizo en el quinto intento para superar al japonés Ryota Fukunaga, plata con 7,04, y al noruego Vegard Dragsund Sveerd, bronce con 6,88.

Cano, entrenado por Sergio Berbegal, amplía con este oro un palmarés que incluye también una medalla de plata en los Juegos de Tokio 2020, tres mundiales más (plata en Doha 2015 y Kobe 2024, bronce en Dubái 2019), dos oros europeos (Grosseto 2016 y Dublín 2018) y una plata (Bydgoszcz 2021).