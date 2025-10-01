El TAS sanciona a cuatro atletas georgianos por infringir las normas antidopaje

Dato Piruzashvili y Nika Kentchadze son luchadores y miembros del equipo nacional de lucha libre de Georgia, mientras que Gurami Giorbelidze y Revaz Davitadze son levantadores de pesas que compiten a nivel internacional.

Entre julio y septiembre de 2023, fueron acusados de una infracción tras un control antidopaje en el que se detectó la presencia de ostarina, una sustancia prohibida.

Tras dos años de apelaciones y recursos por parte de los deportistas georgianos, finalmente el árbitro del TAS concluyó que los atletas no pudieron demostrar que las infracciones de las normas antidopaje no fueran intencionadas. Por lo tanto, fueron sancionados con un periodo de inelegibilidad de cuatro años desde el 30 de septiembre de 2025.