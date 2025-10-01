España, cuarta en la final femenina de K1 por equipos de los Campeonatos del Mundo

En el caso de Chourraut, Goñi y Sorribes se vieron lastradas por la penalización resultante de un toque en la segunda puerta y finalizaron con un registro total de 109.57; quedándose cerca de una medalla de bronce que fue para el combinado esloveno con 107.73. La victoria final se la adjudicó la República Checa con 103.22; seguida de Alemania, que acabó con 106.48.
Por su parte, Travé, Echaniz y Llorente se quedaron en 101.40 tras una prueba muy igualada en la que solo hubo una décima de diferencia entre el oro y el bronce. El máximo premio fue para Francia (95.30); que estuvo acompañada en el podio por Japón (95.36) y por Gran Bretaña (95.40).
En lo que respecta a la modalidad individual, todos a excepción de Llorente, oro en Trials de Cross, lograron el pase a semifinales. Así, Goñi fue la más destacada entre las chicas marcando el vigésimo mejor registro (102.48), solo un puesto por delante de Sorribes (102.76); mientras que Chourraut acabó vigesimoctava (105.25).
Entre los chicos, Travé logró el noveno puesto con 88.29 y Echaniz el decimonoveno marcando 89.77. Llorente, en cambio, quedó relegado a los últimos lugares (140.32) tras recibir cincuenta segundos de sanción por saltarse la decimoctava puerta.
