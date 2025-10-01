Polideportivo

España, cuarta en la final femenina de K1 por equipos de los Campeonatos del Mundo

Redacción deportes, 1 oct (EFE).- El equipo español femenino de K1 formado por Maialen Chourraut, Leire Goñi y Laia Sorribes finalizó en cuarta posición en los Campeonatos del Mundo de Slalom que se están disputando en la ciudad australiana de Penrith, mientras que su equivalente masculino, integrado por Miquel Travé, Pau Echaniz y David Llorente fue décimo.

Por EFE
01 de octubre de 2025 - 05:50
En el caso de Chourraut, Goñi y Sorribes se vieron lastradas por la penalización resultante de un toque en la segunda puerta y finalizaron con un registro total de 109.57; quedándose cerca de una medalla de bronce que fue para el combinado esloveno con 107.73. La victoria final se la adjudicó la República Checa con 103.22; seguida de Alemania, que acabó con 106.48.

Por su parte, Travé, Echaniz y Llorente se quedaron en 101.40 tras una prueba muy igualada en la que solo hubo una décima de diferencia entre el oro y el bronce. El máximo premio fue para Francia (95.30); que estuvo acompañada en el podio por Japón (95.36) y por Gran Bretaña (95.40).

En lo que respecta a la modalidad individual, todos a excepción de Llorente, oro en Trials de Cross, lograron el pase a semifinales. Así, Goñi fue la más destacada entre las chicas marcando el vigésimo mejor registro (102.48), solo un puesto por delante de Sorribes (102.76); mientras que Chourraut acabó vigesimoctava (105.25).

Entre los chicos, Travé logró el noveno puesto con 88.29 y Echaniz el decimonoveno marcando 89.77. Llorente, en cambio, quedó relegado a los últimos lugares (140.32) tras recibir cincuenta segundos de sanción por saltarse la decimoctava puerta.

