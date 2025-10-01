España, cuarta en la final femenina de K1 por equipos de los Campeonatos del Mundo

Redacción deportes, 1 oct (EFE).- El equipo español femenino de K1 formado por Maialen Chourraut, Leire Goñi y Laia Sorribes finalizó en cuarta posición en los Campeonatos del Mundo de Slalom que se están disputando en la ciudad australiana de Penrith, mientras que su equivalente masculino, integrado por Miquel Travé, Pau Echaniz y David Llorente fue décimo.