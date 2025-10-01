Evenepoel completa la triple corona en contrarreloj y se convierte en campeón de Europa

De esta forma, el belga consigue la triple corona en contrarreloj, con un tiempo total de 28:26, en una nueva exhibición, en la que terminó por delante del italiano Filippo Ganna y el danés Niklas Larsen, segundo y tercero, a 43 segundos y 1:08 minutos, respectivamente.

Evenepoel, que tuvo problemas de conexión por radio con el equipo Soudal Quick-Step, dobló al suizo Stefan Küng y dominó sin oposición una nueva contrarreloj, sólo tres días después de la finalización de los Mundiales celebrados en Ruanda, en los que, además de su conquista contra el crono, fue plata en la prueba en ruta por detrás del esloveno Tadej Pogacar.

El corredor de 25 años, vigente campeón en contrarreloj de Bélgica, que fue el último corredor en tomar la salida, lo hizo con el maillot arcoíris de campeón del mundo, conseguido en septiembre pasado.

Por su parte, el español Abel Balderstone, del Caja Rural-Seguros RGA, finalizó en el puesto 27 a 3:27 minutos de la cabeza de la prueba.

