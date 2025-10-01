La NFL nombra a Rafael de los Santos director en España y planea abrir oficina en Madrid

De los Santos accede al cargo tras haber impulsado en el mercado nacional iniciativas de negocio deportivo en organizaciones como el Real Madrid, Amazon Web Services, Grupo Prisa o Microsot-Xbox, lo que le permite aportar "un conocimiento experto y estratégico del panorama de la industria deportiva", según explica en un comunicado la NFL, que el 16 de noviembre celebrará su primer partido oficial de una temporada regular en Madrid entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

El mismo texto recoge declaraciones de Brett Gosper, responsable de Europa y APAC en la NFL, y del propio De los Santos. El primero indica: "Estamos encantados de que Rafael lidere nuestros esfuerzos de crecimiento internacional en España, reportando a Henry Hodgson, nuestro director general regional para Reino Unido, Irlanda y España".

"De cara a nuestro primer partido en Madrid y más allá, Rafael desempeñará un papel crucial en nuestro éxito a largo plazo y en el crecimiento de nuestra presencia en el mercado, estableciendo nuevas formas de conectar con los aficionados durante todo el año", añade.

Por su parte, De los Santos señala: tras haber trabajado en iniciativas deportivas "clave" en España para marcas globales, está "muy ilusionado de dar este paso con la NFL". "Con la gran tradición deportiva de España y una afición tan apasionada, no hay mejor lugar para seguir haciendo crecer el fútbol americano de manera importante. Tengo muchas ganas comenzar esta nueva etapa con nuestro emocionante partido de la NFL el próximo 16 de noviembre en el Bernabéu", añade.

