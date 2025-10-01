Skubal, Crochet, Ohtani y Hernández brillan en la primera jornada de 'playoffs'

Con sendas victorias Tigres, Medias Rojas, Dodgers y Cachorros quedaron hoy a un triunfo de conquistar sus series de comodines, que se disputan al mejor de tres encuentros.

El zurdo Tarik Skubal (1-0) estableció una marca personal al recetar 14 ponches en 7.1 entradas de ljuego que ganaron a domicilio los Tigres en el primer juego de la serie de comodines.

Skubal retiró a los últimos 11 bateadores que enfrentó, incluyendo cinco ponches consecutivos en ese proceso para acreditarse la victoria.

La carrera de los Guardianes llegó en la cuarta entrada, cuando con 2 outs, el venezolano Gabriel Arias conectó un sencillo al cuadro y el dominicano Ángel Martínez anotó desde la segunda base.

Los Guardianes amenazaron con empatar las acciones en la novena entrada, cuando el dominicano José Ramírez pegó un sencillo y avanzó hasta la tercera base por error en tiro del puertorriqueño Javier Báez, pero el cerrador Will Vest (1) ponchó a George Valera y luego sorprendió a Ramírez entre el plato y la tercera base al tomar un batazo Kyle Manzardo. Puso la ginda con elevado de CJ Kayfus.

Garrett Crochet (1-0) debutó en postemporada y extendió su dominio sobre los de Nueva York, al lanzar 7.2 entradas de solo una carrera y 11 ponches en la exhibición de los Medias Rojas.

Crochet, quien permitió jonrón de Anthony Volpe como única libertad, llegó a retirar a 17 bateadores consecutivos y mejoró su marca a 4-0 ante los Yanquis, incluyendo la serie regular.

El cubano Aroldis Chapman (1) permitió tres sencillos consecutivos antes de recuperarse y retirar a los tres siguientes bateadores, sin permitir anotaciones, para acreditarse el salvamento.

El japonés Masataka Yoshida remolcó dos carreras y Alex Bregman produjo una vuelta para respaldar la labor de Crochet.

En Los Ángeles, Shohei Ohtani y el dominicano Teoscar Hernández dispararon dos cuadrangulares cada uno en el demoledor ataque de los Dodgers en su victoria frente a los Rojos.

Ohtani, quien pegó jonrón en el primer turno de la ofensiva de los Dodgers, terminó el juego con tres remolcadas y Hernández con cuatro producidas, en un ataque en el que el venezolano Miguel Rojas y el puertorriqueño Kiké Hernández anotaron una vuelta cada uno.

Blake Snell (1-0) gano el juego tras lanzar 7 episodios de 2 anotaciones y 9 ponches.

El dominicano Elly de la Cruz remolcó 2 carreras y sus compatriotas Noelvi Marte y Miguel Andujar anotaron en una ocasión por los Rojos.

El japonés Seiya Suzuki y Carson Kelly dispararon cuadrangulares consecutivos que remontaron el juego ganado por los Cachorros.

Nico Hoerner empujó una carrera y el venezolano Daniel Palencia (1) tiró 1.2 entradas en blanco, con 2 ponches y se llevó el triunfo por los Cachorros.

El arubeño Xander Bogaerts pegó un doble remolcador de la única carrera de los Padres, quienes fueron limitados a solo cuatro inatrapables en todo el partido.