Polideportivo

“War of Dance”, doble ganadora del Gran Premio de Madrid, es tercera en Toulouse

Madrid, 1 oct (EFE).- La yegua de cinco años “War of Dance”, la mejor del hipódromo español con su doble victoria en el Gran Premio de Madrid en 2024 y 2025, entre otros éxitos, ha logrado en la tarde de este miércoles la tercera plaza en el Prix Panacée, un Listed (una de las principales categorías mundiales) de 2.400 metros y 23.800 euros de dotación que se disputa en Toulouse (Francia).

Por EFE
01 de octubre de 2025 - 14:00
Con la monta del argentino Nico Valle, la española afrontó su habitual recorrido en punta. Llegó a la recta final ya muy acosada, donde parecía que iba a ser engullida por buena parte de sus doce rivales, pero “War of Dance”, cuando ya cedía puestos, peleó y volvió pegada a la cuerda para recuperar un tercer puesto remunerado con 7.140 euros.

Sólo dos yeguas llegadas desde Inglaterra, “Ryka” y “Lady Vivian”, le antecedieron en el poste de meta, mientras que la pupila del preparador Guillermo Arizkorreta batía a las favoritas locales, “Jordanella” y “Le Combat Continue”, cuarta y quinta respectivamente.

Otras dos potrancas de tres años españolas afrontaban esta carrera, “Darkava”, entrenada por Ramón Avial, y “Sweet Caroline”, de Álvaro Soto, que no lograron entrar en las colocaciones.

Una hora antes de este Listed, “Xilófono”, compañero de patio de “War of Dance”, propiedad de Antonio García Ferrer y con la monta del propio jockey argentino Valle, se había impuesto en un hándicap de 2.000 metros y 9.600 euros.

