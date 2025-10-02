Brehm, Jordan y Van Driel primeros líderes; Del Rey y Puig a dos golpes

Brehm y Van Driel compitieron este jueves en Kingsbarns y Jordan en St. Andrews, donde un 'bogey' en el hoyo 17 le apartó de mandar en la clasificación en solitario tras hacer seis 'birdies' y dos 'eagles' seguidos en los hoyos 5 y 6.

El trío de líderes aventaja en un golpe a otros tres jugadores, el danés Jacob Skov Olesen, el danés Jeff Winther y el estadounidense Dustin Johnson, que participa en este torneo junto a otros componentes del circuito LIV, así como varios de los que ganaron con el equipo europeo la Ryder Cup la pasada semana.

A dos impactos, con 65 (-7), se encuentra un amplio grupo en el que están David Puig y Del Rey, en el que podría haber estado Rafa Cabrera de no haber cometido un 'bogey' también en el hoyo 17, lo que le relegó a la vigésima sexta plaza con 66 (-6), igualado con varios jugadores, entre ellos los mejores entre los que ganaron la Ryder, el inglés Tyrrel Hatton, defensor del título, y el escocés Robert MacIntyre, así como Jorge Campillo.

Los ingleses Tommy Fleetwood, pletórico en el triunfo europeo, y Matt Fitzpatrick, también muy acertado ante Estados Unidos, acabaron la jornada con -5, como el estadounidense Brooks Koepka, que compite en el LIV, o Manuel Elvira.

Todos los jugadores tendrán que pasar por los tres campos antes de producirse el corte definitivo para la lucha final por la victoria el domingo en St. Andrews.

En la competición por equipos (profesional/aficionado), dominan con -17 Senior y Desmond Dy, con tres golpes de ventaja sobre el trío Hollick/Durand, Del Rey/Goode y Jordan/Morgan.

El extenista escocés Andy Murray, retirado en agosto de 2024 tras los Juegos de París, fue uno de los famosos que tomó parte por primera vez en esta competición por equipos. Hizo pareja con el inglés Eddie Pepperell y celebró acabar con un 'birdie' en el hoyo 18 de St. Andrews tras un recorrido en el que mostró buenas maneras y logró buenos golpes. Están en el puesto 94 con -7.