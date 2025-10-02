Francia se proclama campeona de Europa en contrarreloj por equipos mixta ante su público

De esta forma, la selección mixta de Francia reedita un triunfo que ganó por última vez en 2023, cuando subió a lo alto del podio durante los Europeos celebrados en Drenthe (Países Bajos).
Esta vez, el equipo galo fue el más rápido en la contrarreloj por equipos mixta élite, con un tiempo total de 47:42, con siete segundos de diferencia sobre Italia y 40 sobre Suiza, segunda y tercera, respectivamente.
Por detrás, los equipos de Alemania, Luxemburgo, Ucrania y Estonia, quedaron clasificados como cuarto, quinto, sexto y séptimo, respectivamente, sin ninguna opción a las medallas.