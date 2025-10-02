Polideportivo

Francia se proclama campeona de Europa en contrarreloj por equipos mixta ante su público

Redacción deportes, 2 oct (EFE).- Los corredores franceses Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Thibault Guernalec, Marion Borras, Cédrine Kerbaol y Juliette Labous consiguieron la medalla de oro en la contrarreloj por equipos mixta élite este jueves, durante los Campeonatos de Europa de Ciclismo en Ruta en los departamentos franceses de Ardeche y Drome.

02 de octubre de 2025 - 11:50
De esta forma, la selección mixta de Francia reedita un triunfo que ganó por última vez en 2023, cuando subió a lo alto del podio durante los Europeos celebrados en Drenthe (Países Bajos).

Esta vez, el equipo galo fue el más rápido en la contrarreloj por equipos mixta élite, con un tiempo total de 47:42, con siete segundos de diferencia sobre Italia y 40 sobre Suiza, segunda y tercera, respectivamente.

Por detrás, los equipos de Alemania, Luxemburgo, Ucrania y Estonia, quedaron clasificados como cuarto, quinto, sexto y séptimo, respectivamente, sin ninguna opción a las medallas.

