México y Cuba mantienen el invicto en el Panamericano de béisbol sub-23 en Panamá

En el grupo B, Cuba derrotó 5-0 a Puerto Rico con una sólida apertura de Román Martínez, quien se acreditó el triunfo, mientras que Omar Meléndez cargó con la derrota.

Yulieski Tejada destacó al bate con registro de 4-2, una anotada y una remolcada, y Raidel Sánchez aportó un cuadrangular en cuatro turnos, con dos anotadas y dos impulsadas. Por los boricuas sobresalió Gerardo Prado, de 2-1.

Los cubanos suman tres victorias sin derrotas y lideran la llave, en tanto que Puerto Rico (2-1) marcha segundo.

En la última jornada de la fase de grupos, Cuba enfrentará a Bahamas y Puerto Rico se medirá con Aruba.

México, por su parte, aprovechó un explosivo rally de seis carreras en la tercera entrada para imponerse 9-5 a Panamá.

El triunfo fue para Fernando Morán, primero de los ocho lanzadores utilizados por el conjunto azteca, mientras que el revés correspondió al abridor panameño Antonio Velasco.

A la ofensiva brillaron Manuel Urías (3-2, dos empujadas y una anotada) y Elvin Carrillo (3-2, un doble y dos anotadas). Por los canaleros destacó Eduardo Tait, de 4-1 con un cuadrangular, una anotada y dos impulsadas.

Con marca de 3-0, México aseguró el primer lugar de su grupo y el boleto a semifinales, y cerrará la primera fase contra Honduras. Panamá (2-1) definirá su clasificación ante Guatemala, que presenta el mismo récord.

En otros resultados de la jornada, Costa Rica blanqueó 5-0 a Honduras en acción del grupo A, mientras que Islas Vírgenes de Estados Unidos superó 8-3 a Aruba en el grupo B.