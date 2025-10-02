Roger Goodell confirma que la NFL volverá a México en 2026

"Estaremos de regreso en la Ciudad de México el próximo año; estamos muy emocionados por ello", aseveró el comisionado en una conferencia de prensa realizada en Londres, donde este domingo los Minnesota Vikings se medirán a los Cleveland Browns en el Tottenham Hotspur Stadium.

El más reciente partido de temporada regular que la NFL realizó en México fue el del 21 de noviembre de 2022, cuando los San Francisco 49ers derrotaron 38-10 a los Arizona Cardinals en el Estadio Azteca.

Luego de ese juego, la NFL tuvo que frenar su serie internacional en territorio mexicano debido a la remodelación en la que entró el Estadio Azteca para ser sede de la Copa del Mundo de 2026, remodelación que estará terminada en marzo del próximo año.

Para esta temporada, la NFL programó la cifra récord de siete partidos fuera de Estados Unidos.

El primero se jugó en septiembre pasado en São Paulo, Brasil; la semana pasada el segundo se realizó en Dublín, Irlanda.

Además, se jugarán tres en Londres, uno en Berlín y el último será en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el próximo 16 de noviembre.

En su conferencia, Goodell subrayó la intención de la NFL de llevar el juego más allá de América y Europa.

"Si quieres ser global, tienes que hacerlo más allá de Europa, más allá de América. Necesitas llegar a otras áreas y territorios, y el año que viene iremos a Australia y luego tenemos planes de ir a Asia un poco después", puntualizó.

El comisionado no quiso hablar sobre el país de Asia en el que planean abrir mercado, ya que explicó que deben ser cuidadosos con la situación política que se vive en ese continente.

"Leemos sobre diferentes temas y vemos las distintas cosas que suceden en la política y en otros ámbitos, lamentablemente cosas negativas como la guerra. Creo que el fútbol y los deportes en general unen a las comunidades. Es algo positivo, pero necesitamos esperar un poco más", comentó.

Roger Goodell también aseguró que la NFL planea lanzar ligas profesionales de flag football femeninas y masculinas en los próximos años para aprovechar el empuje que los Juegos Olímpicos de 2028 darán a este deporte.

"Nos hemos comprometido a crear una liga profesional femenina y una liga masculina de flag football. Hemos tenido mucho interés en ello y espero que podamos lanzarla en los próximos años", concluyó.