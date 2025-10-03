23-26. Mac Jones dirige el triunfo de 49ers sobre Rams en tiempo extra

Cuatro victorias un triunfo resumen la campaña de 49ers, que lidera la Conferencia del Oeste de la Conferencia Nacional, en la que Rams quedó con balance de 3-2.

Jones estuvo en los controles de los gambusinos por la lesión de Brock Purdy, 'quarterback' principal de los gambusinos.

Matthew Stafford acumuló 389 yardas y tres 'touchdowns'.

Los 49ers arrasaron en el primer cuarto, aunque sólo tomaron ventaja de 0-14 con envíos a Jake Tonges y Christian McCaffrey.

En el segundo cuarto los Rams descontaron 7-14 con el pase de Stafford a las diagonales hacia Kyren Williams.

Hacia el final del segundo cuarto Eddy Piñeiro, de origen cubano y nicaragüense, envió el juego al descanso 7-17 con un gol de campo.

En el tercer cuarto San Francisco volvió a mantener mayor tiempo en el terreno a su ofensiva, pero sólo consiguió un gol de campo de Piñeiro que los alejó 7-20, aunque Los Angeles reaccionaron con un pase de anotación a Pula Nacua que los acercó 14-20.

En el último periodo, Matthew Stafford igualó el juego 20-20 con su segundo envío de touchdown hacia Kyren Williams; Joshua Karty falló el punto extra que debió poner al frente a los Rams.

Los 49ers recobraron el mando 20-23 con gol de campo de 59 yardas de Piñeiro a tres minutos del final. Rams regresó con una patada de Joshua Karty que igualó 23-23 y envió el juego a tiempo extra.

En los 10 minutos agregados Piñeiro hizo buena su patada de 42 yardas para sellar la victoria 23-26.

La semana cinco continuará este domingo con el partido entre Cleveland Browns y Minnesota Vikings que se jugará en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.