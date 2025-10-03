El Inter Miami hará un homenaje al español Sergio Busquets por su retirada del fútbol

La conmemoración para el centrocampista de 37 años, originario de Sabadell (Barcelona), tendrá lugar en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, en Florida, después del partido de la temporada regular de la MLS contra el New England Revolution, que comienza a las 19.30 hora local (23.30 GMT).

El club resaltó que "desde su llegada a Inter Miami CF en 2023, Busquets ha sido determinante en el continuo crecimiento del club, aportando su visión y calidad en el mediocampo, además de su experiencia y liderazgo, y participando en la conquista del Supporters' Shield y la Leagues Cup".

En total, detalló, ha disputado 107 partidos en todas estas competiciones, con un gol y 19 asistencias en el proceso.

El homenaje ocurrirá tras el anuncio de Busquets la semana pasada, cuando reveló que su carrera como futbolista profesional terminará al concluir la actual temporada de la MLS con el Inter Miami a finales de año.

"Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé", señaló entonces en un video en Instagram titulado 'Todo final es un nuevo comienzo'.

Busquets llegó al primer equipo del Fútbol Club Barcelona en la temporada 2008-2009, con 20 años, de la mano del entonces entrenador blaugrana, Pep Guardiola.

Fue pieza clave del mejor Barça de la historia junto a Lionel Messi, Xavi Hernández o Andrés Iniesta, entre otros. En su palmarés figuran 3 Copas de Europa, 9 Ligas, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa, además de otros títulos.

Además, con la selección de España, Busquets ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

Por ello, el Inter Miami, en el que coincidió de nuevo con Messi, Jordi Alba y Luis Suárez, afirmó que "el equipo se prepara ahora para disfrutar de su aportación en la lucha por los objetivos en el tramo final de la campaña".

"Será el cierre de una carrera extraordinaria en la que acumuló numerosos títulos y reconocimientos con el FC Barcelona y la selección española, que le han valido la consideración de uno de los mejores centrocampistas en la historia del fútbol", concluyó el comunicado.