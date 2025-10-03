Florida nombra un sendero deportivo en honor al fallecido luchador Hulk Hogan

El mandatario estatal republicano anunció -en el condado de Pinellas, en el centro de Florida- la creación del 'Hulk Hogan Trail', un tramo de más de 3,2 kilómetros (2 millas) en el actual Clearwater Trail del área metropolitana de Tampa, donde el afamado luchador residía.

El sendero tendrá señales en rojo y amarillo, fiel al "verdadero estilo de Hulk", con equipamiento para ejercitarse, andar en bicicleta y correr, detalló DeSantis junto a la familia de Hogan.

"Pienso que es algo emocionante. Muestra que su memoria va a vivir durante mucho tiempo. Siempre se dijo que la 'Hulkmanía' era algo que viviría para siempre", añadió el gobernador.

Este es un nuevo homenaje de DeSantis para el luchador, pues el estado declaró el 1 de agosto el 'Día de Hulk Hogan', en honor a la leyenda de la WWE que falleció el 24 de julio, a los 71 años de edad, de un ataque cardíaco en su residencia de Clearwater Beach.

Hogan fue una leyenda de la WWE entre finales de la década de los años setenta y los años noventa del siglo XX, cuando su carisma atrajo a millones de espectadores a esta industria, que mezcla la lucha libre con el entretenimiento.

En una de sus últimas apariciones públicas, el luchador -de pronunciado bigote- fue el orador sorpresa en la jornada final de la Convención Nacional Republicana en julio de 2024, cuando rasgó su camisa y habló antes del primer discurso público de Trump tras el atentado en Butler (Pensilvania).

"No creo que nunca vayan a encontrar alguien que pueda eclipsarlo (a Hogan) en términos del poder de estrella que trajo a la lucha profesional", expresó hoy DeSantis.

Este camino es un homenaje vial más a figuras allegadas a Trump en Florida, donde el condado de Lake, en el centro del estado, se convirtió esta semana en el primero del país en tener una calle en honor a Charlie Kirk, el activista ultraconservador asesinado el mes pasado y estrecho aliado del presidente.

Ademas, la ciudad de Lauderdale-by-the-Sea, en el sur de Florida, aprobó también en septiembre nombrar una calle en honor a Trump, mientras el condado de Palm Beach avaló en julio dedicar al mandatario un boulevard que conduce a Mar-a-Lago, donde el presidente tiene su residencia veraniega.