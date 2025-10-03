Tyreek Hill regresa a los Dolphins para motivarlos luego de su cirugía de rodilla

"Tyreek estuvo presente hoy. Asistió a la reunión del equipo y se aseguró de que los chicos mantuvieran la motivación para tener un fútbol americano consistente en las distintas fases de cada partido", afirmó Mike McDaniel, entrenador del equipo.

El receptor estelar de Miami se lesionó en una acción del duelo del lunes anterior en el que Dolphins superó por 27-21 a New York Jets.

La lesión ocurrió en una jugada del tercer cuarto en la que Hill atrapó un pase de Tua Tagovailoa pegado a la banda y fue tackleado por Malachi Moore, defensivo profundo de Jets, con quien su pierna izquierda se enredó hasta dislocar su rodilla.

Fue una acción dramática que requirió atención médica inmediata para llevarlo al hospital. A pesar de ello, el jugador nunca dejó de sonreír en su camino a los vestuarios.

Hill fue operado con éxito el martes pasado y se espera que esté listo para volver al inicio de la temporada del 2026, lo cual desea hacer con los Dolphins, según Drew Rosenhaus, su agente.

"Nos encantaría reunirnos con los Dolphins después de la temporada y encontrar un acuerdo que funcione para ambas partes y que pueda continuar su carrera aquí en Miami. No hay razón para que no podamos. Nos pondremos manos a la obra. Y si los Dolphins están dispuestos, encontraremos una cifra que funcione para todos", afirmó Rosenhaus luego del procedimiento al que fue sometido su cliente.

Desde los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, quarterback junto al que el receptor fue campeón en el Super Bowl LIV, dijo que conoce la voluntad de Hill y aseguró que le entusiasma verlo regresar.

"Sé cómo trabaja, así que estoy emocionado por ver su regreso el próximo año. Se pondrá a trabajar muy duro y volverá a la carga, ya lo verán", afirmó Mahomes.

Desde que Tyreek Hill llegó a los Dolphins en 2022 solo se había perdido un partido en la campaña 2023, por lo que su baja es un duro golpe en la ofensiva que comanda Tagovailoa.

Se espera que Jaylen Waddle, quien llegó al equipo en 2021 y que acaba de firmar una extensión de tres años por 84.75 millones de dólares asuma el rol de receptor número uno del equipo.

En la semana cinco de la temporada, los Dolphins, que marchan con un partido ganado y tres perdidos, visitarán a Carolina Panthers el próximo domingo.