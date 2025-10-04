El exjugador de los Jets Mark Sánchez, estable tras ser apuñalado en Indianápolis

"Estamos profundamente agradecidos con el equipo médico por su excepcional atención y apoyo. Acompañamos a Mark en nuestros pensamientos y oraciones y pedimos a todos que respeten su privacidad y la de su familia durante este tiempo", escribió Fox Sports en un comunicado.

Sánchez, de 38 años y que tiene raíces mexicanas por sus bisabuelos que eran originarios de Zacatecas y Jalisco, estaba en Indianápolis para la transmisión del partido de la semana cinco de este domingo entre Las Vegas Raiders y los Colts locales.

Según el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis pasada la media noche sus hombres acudieron a un llamado por disturbios en el que un hombre apuñaló a otro, aunque no mencionó el nombre de los implicados.

"Los detectives creen que este fue un incidente aislado entre dos hombres y no un acto de violencia aleatorio. El caso será presentado a la Fiscalía del Condado de Marion. Uno de los hombres permanece hospitalizado en condición estable", escribió el Departamento de Policía en un comunicado.

Mark Sánchez arribó a la NFL seleccionado en la primera ronda del Draft del 2009 por los New York Jets, equipo con el que permaneció hasta la campaña 2013.

Sánchez es el más reciente mariscal de campo que lideró a los neoyorquinos a unos playoffs, en una aparición que data de la temporada 2010, cuando los Jets perdieron 24-19 la final de la Conferencia Americana ante los Pittsburgh Steelers.

Desde entonces New York mantiene la más larga sequía de postemporada ente los 32 equipos de la NFL.

"Enviamos nuestros pensamientos y amor a Mark Sánchez y a su familia; esperamos que tenga una pronta recuperación", fue el mensaje que le enviaron los Jets a su expasador.

Después de dejar a los neoyorquinos, Sánchez jugó con Philadelphia Eagles entre 2014 y 2015, estuvo con Dallas Cowboys en 2016, firmó con Chicago Bears en 2017 y terminó su carrera con Washington en 2018.

Luego de su retiro se convirtió en analista de televisión. Ha trabajado para ABC, ESPN y ahora lo hace para Fox Sports.