El Grupo E se define: EE.UU. busca el pleno y Francia el pase ante Nueva Caledonia

Benjamin Cremaschi para los norteamericanos ha sido de lo más destacado de este grupo, que también ha dejado algunos nombres propios interesantes como Lucas Michal en Francia, Siviwe Magidigidi en las filas sudafricanas o el portero Noa Muller en Nueva Caledonia.

Sudáfrica ha dejado mejor juego que resultados hasta el momento en este Mundial Sub-20 y llega a la última jornada con 3 puntos en su haber tras vencer cómodamente a la amateur Nueva Caledonia en la segunda fecha del Grupo E.

En el partido inaugural cayeron ante Francia por 2-1 en un encuentro en el que los campeones de África demostraron saber a lo que juegan, con un gran mediocampo y hombres veloces arriba que no fueron suficientes para doblegar a una selección francesa que se acabó llevando los 3 puntos más por galones que por dominio del juego.

Siviwe Magidigidi dejó muy buenas sensaciones ante Nueva Caledonia y queda por ver si será de la partida en este encuentro contra Estados Unidos que se plantea muy exigente por el gran nivel mostrado por el combinado de las Barras y las Estrellas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El equipo dirigido por Marco Mitrovic fue una apisonadora ante Nueva Caledonia en la jornada de apertura del torneo, endosándole 9 goles en un partido que realmente no servía para conocer su nivel real.

El que sí fue un examen importante fue el encuentro ante Francia y Estados Unidos lo pasó con nota consiguiendo otro marcador abultado: 3-0 ante los campeones del mundo Sub-20 del año 2013 que mostraron cierta debilidad defensiva.

El resultado fue algo engañoso, ya que el partido se mantuvo con empate a 0 y pocas ocasiones hasta el gol de Zavier Gozo en el minuto 85.

Benjamin Cremaschi es el líder y figura destacada del combinado norteamericano, que ha demostrado tener una muy buena base de jugadores jóvenes ya curtidos en una MLS que ha subido el nivel en los últimos años.

Este encuentro deja el más que probable adiós a una de las selecciones que más ilusión ha suscitado en este torneo por las dificultades que entrañan para un equipo amateur medirse ante equipos formados por jugadores profesionales.

Nueva Caledonia se ha ganado el cariño del público, que no se cansó de animar al combinado ‘canaco’ pese a las goleadas que ha recibido en los dos partidos anteriores (9-1 ante Estados Unidos -encuentro en el que marcaron un gol histórico- y 5-0 contra Sudáfrica).

Las buenas noticias para los oceánicos han sido las buenas actuaciones de su portero Noa Muller y de su delantero estrella Nolhann Alebate, además de que han dado buenas sensaciones pese a las goleadas.

Enfrente estará Francia, que necesita vencer sí o sí para clasificar a octavos de final tras una fase de grupos en la que los subcampeones de Europa Sub-20 han mostrado carencias, especialmente en el ámbito defensivo, pero también en su juego.

‘Les Bleues’ han echado en falta en este torneo a figuras importantes Sub-20 que no fueron liberadas por sus respectivos clubes, pero no debería ser excusa para una de las selecciones con mejores jugadores jóvenes del mundo, que está obligada a golear a Nueva Caledonia y que juega con la tranquilidad de tener ganado el duelo directo ante Sudáfrica por un hipotético empate a puntos.

Lucas Michal es el jugador que mejores sensaciones ha dejado para los franceses en este torneo, marcando el gol de la victoria en el partido inaugural contra Sudáfrica y dejando buenas acciones de ataque en la derrota en la segunda jornada contra Estados Unidos.