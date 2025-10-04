Liubliana, sede de los Campeonatos de Europa de ciclismo en ruta de 2026

"Recibimos varias candidaturas de gran calidad, lo que confirma la importancia que han adquirido los Campeonatos de Europa de ciclismo en ruta en el panorama deportivo internacional. Elegimos a Eslovenia, un país que ya no puede considerarse emergente, sino una potencia consolidada y líder", dijo Enrico Della Casa, presidente de la Unión Europea de Ciclismo.

El ciclismo esloveno, de la mano primero de Primoz Roglic -ganador de 4 Vueltas a España y 1 Giro- y, sobre todo, de Tadej Pogacar -vencedor de 4 Tours, 1 Giro y 2 Mundiales, entre otros, se ha convertido en el gran dominador de los últimos años.

Los Europeos de ciclismo en ruta serán un gran acontecimiento, capaz de atraer a miles de aficionados y mostrar una región que cuenta con una gran belleza natural y riqueza cultural.

“Agradezco sinceramente a la Federación Eslovena de Ciclismo y a su presidente Pavel Marđonović por su compromiso y visión, así como a los socios que hicieron posible esta candidatura”, comentó el máximo dirigente de la UEC.

3 de octubre: Carrera de ruta de élite masculina y femenina

4 de octubre: Carrera de ruta de élite masculina y femenina júnior

5 de octubre: Carrera en ruta hombres sub-23 – mujeres sub-23

6 de octubre: Relevo mixto por equipos (élite y júnior)

7 de octubre: Carreras contrarreloj individual (todas las categorías).