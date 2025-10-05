Pogacar: "Vi cuatro o cinco belgas alrededor y creí que lo mejor era atacar yo"

"Sabíamos que la carrera era dura ahí y pensé que la tercera vez en esa dura subida (el alto de Saint-Romain-de-Lerps, 7 km al 7,3 por ciento de desnivel) sería decisiva pero Bélgica atacó en el segundo paso y rápidamente perdí a mis compañeros de equipo", explicó como se quedó sin equipo en carrera.

"Ahí vi también a otros cuatro o cinco belgas y quedé aislado. Era mejor atacarlos yo mismo que quedarme en un grupo que podría haberme atacado. Y lo conseguí", se felicitó.

Pogacar confesó, además, que no se creía muy superior a los demás porque veía a Remco Evenepoel, el líder de la selección belga, "muy bien".

"No creo que estuviese yo muy por encima porque Remco estuvo muy bien y siguió tirando hasta el final. Yo no podía rendirme y tuve que seguir también yendo a tope hasta el final", valoró la actitud de Evenepoel, que le recortó tiempo en la parte final de la carrera, aún sin opciones nunca de alcanzarle.

Ya sobre lo que significan tantos éxitos que consigue y la motivación de cara al futuro, apuntó que clave será que le siga gustando "ganar" y "disfrutando" sobre la bici. "Me alegro de que esto haya terminado y de haber ganado otro título. Cada año lo que quiero es superarme y probar carreras diferentes. Me alegra ganar, pero tengo que seguir disfrutando", advirtió.