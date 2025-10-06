El Israel Premier Tech cambiará de nombre para "alejarse de la actual identidad israelí"

"Con un compromiso inquebrantable con nuestros corredores, personal y valiosos socios, se ha tomado la decisión de cambiar el nombre y la imagen de la marca del equipo, alejándose de su actual identidad israelí. En el deporte, el progreso a menudo requiere sacrificios, y este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo", apuntaron en el documento.

Hace once años se fundó el equipo Cycling Academy con la visión de fomentar el talento joven de países no tradicionales en el ciclismo, como Israel, proporcionando a los aspirantes a ciclistas una vía clara hacia el ciclismo profesional.

El nombre Israel-Premier Tech pasó a llamarse así hace cuatro años y durante este periodo los propietarios y la dirección del equipo han reconocido "la necesidad de un cambio".

El empresario canadiense Sylvan Adams, dueño del grupo, ha decidido retirarse de su participación diaria y ya no hablará en nombre del equipo, "centrándose en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial", de cara a la temporada 2026.

Para finalizar, el comunicado indicó que el nuevo nombre "se revelará pronto" y que el equipo "seguirá fiel a su promesa fundacional", es decir "desarrollar el talento ciclista de todo el mundo".