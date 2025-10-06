Gianna Woodruff y William Duen, abanderados de Panamá para los Juegos Centroamericanos

Ciudad de Panamá, 6 oct (EFE).- La velocista Gianna Woodruff, en atletismo, y William Duen, en bolos, fueron escogidos este lunes por la Asamblea Extraordinaria del Comité Olímpico de Panamá (COP) como los abanderados de la delegación panameña para los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025 que se disputarán en Guatemala.