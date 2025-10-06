Gianna Woodruff y William Duen, abanderados de Panamá para los Juegos Centroamericanos

Panamá llevará a los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 una delegación de 512 atletas que competirán en 36 deportes, según lo anunció este lunes el COP en su II Asamblea Extraordinaria del año.
La delegación la completan otras 138 personas (entrenadores y oficiales), dijo una fuente del Comité Olímpico panameño.
Panamá competirá en las siguientes disciplinas: Deportes Acuáticos, Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Balonmano, Billar, Boliche, Boxeo, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Esports, Fútbol, Flag Football (fútbol bandera), Gimnasia, Golf, Hockey S/C y Judo.
También lo hará en Karate, Kickboxing, Levantamiento de Pesas, Lucha, Patinaje, Rugby, Sambo, Sóftbol, Surf, Taekwondo, Tenis,Tenis de Mesa, Tiro con Arco, Tiro Deportivo, Triatlón, Vela, Voleibol, de acuerdo con la información.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La duodécima edición de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, que se realizará entre el 18 y el 30 de octubre, marcará la primera estación en el camino olímpico hacia Los Ángeles 2028 y reunirá a atletas de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.