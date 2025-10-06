John Harbaugh, entrenador de Ravens, reconoce estado de urgencia por racha perdedora

"La urgencia es alta, pero no podemos quedarnos sentados y decir que todo está perdido. Simplemente no lo haremos, otros equipos lo han hecho antes, así que vamos a trabajar duro para lograrlo", afirmó el 'coach' en conferencia de prensa.

Previo al inicio de esta campaña los Ravens estaban considerados entre los favoritos para llegar a la final de la Conferencia Americana y obtener un boleto al Super Bowl LX, pero luego de cinco semanas su registro de un triunfo y cuatro derrotas los colocan con escasas probabilidades de llegar a los playoffs.

En el presente siglo solo dos equipos con récord de 1-4 arribaron a la postemporada: los Tennessee Titans en 2002 y los Denver Broncos en 2011.

Solamente otros dos equipos enderezaron un rumbo más complicado desde el año 2000. En 2015, los Kansas City Chiefs se levantaron de un comienzo de 1-5 y en 2018, los Colts igualaron esa hazaña.

Según los especialistas, a pesar de estar a 2.5 juegos de los Pittsburgh Steelers, líderes de la división Norte de la Conferencia Americana, Baltimore aún es el favorito para remontar y ganar el título de la división.

Harbaugh confió en que pueden lograrlo, aunque para ello varios de sus jugadores deben sacudirse el letargo en el que están sumidos.

"Todo está sobre la mesa. Hay jugadores en ese aspecto que aún tienen que demostrar su valía. Hay que seguir mejorando. No podemos estancarnos. Si alguien no progresa en el campo alguien más tendrá la oportunidad de estar ahí", subrayó.

Las lesiones han sido un obstáculo con el que los Ravens han lidiado en esta primera parte de la temporada, porque hasta 17 de sus estrellas se han lesionado, entre ellas la de Lamar Jackson su quarterback, con problemas en el tendón de la corva.

Tantas ausencias han provocado que sea el equipo que más puntos ha permitido, con 177, en esta campaña.

"Mucho se debe también a las lesiones, pero con la recuperación de los chicos poco a poco se le quitará presión a algunos que estaban en una situación difícil", concluyó Harbaugh.