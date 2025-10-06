Marc Márquez seguirá un "tratamiento conservador" y evitará el quirófano

Márquez llegó este lunes a Madrid y se trasladó de inmediato al Hospital Ruber Internacional, donde se sometió a un examen clínico y una evaluación radiológica que descartaron cualquier relación de esta lesión con otras previas y confirmaron la ausencia de desplazamiento óseo significativo, según informó el equipo Ducati Lenovo en un comunicado.

Por ello, el equipo médico, liderado por los doctores Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, ha optado por un plan de tratamiento conservador que implica "reposo e inmovilización del hombro afectado hasta la completa curación y consolidación clínica de la fractura", lo que descarta la participación de Márquez en los próximos Grandes Premios de Australia y Malasia, señala Ducati.

"Afortunadamente, la lesión no es grave, pero es importante respetar los plazos de recuperación. Mi objetivo es volver antes de que termine la temporada, pero sin precipitarme más allá de las recomendaciones de los médicos. Tanto mis objetivos personales como los del equipo se han cumplido, así que ahora la prioridad es recuperarme adecuadamente y volver al 100 %", dijo el propio Márquez en el comunicado de su equipo.

Márquez, que se proclamó recientemente campeón del mundo de MotoGP, fue embestido en la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia por el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), lo que provocó que abandonase la carrera con evidentes gestos de dolor en el hombro derecho.

