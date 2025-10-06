Un excursionista fallecido y 137 evacuados tras fuertes nevadas en el oeste de China

Los senderistas quedaron atrapados por la nieve después de caminar desde Zhangye, en la vecina provincia de Gansu, hasta el área de Laohugou, en el condado de Menyuan, una región montañosa de difícil acceso situada en las montañas Qilian, a más de 4.000 metros de altitud.

Según la agencia oficial Xinhua, un excursionista de 41 años murió el domingo por hipotermia y mal de altura agudo. Más de 300 rescatistas, apoyados por una decena de equipos con caballos y dos drones de tamaño medio, han sido desplegados en la zona para localizar a los visitantes y garantizar su seguridad.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan, ya que algunos excursionistas siguen desaparecidos, aunque por el momento no se ha precisado el número exacto de personas en paradero desconocido.

En los últimos días, las fuertes nevadas también han afectado a las inmediaciones del Everest, donde una ventisca sorprendió a cientos de personas que realizaban una ruta de senderismo en el valle de Gama, en la vertiente oriental de la montaña.

Las autoridades lograron evacuar con éxito a más de 350 personas, mientras que otras 200 permanecen a la espera de ser rescatadas, según informó el lunes la cadena estatal CCTV.

Ambos sucesos coinciden con la 'Semana dorada', uno de los principales periodos vacacionales del año en China, que ha impulsado una fuerte afluencia de turistas a zonas naturales y rutas de senderismo.