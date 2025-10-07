Beckham, castigado con seis juegos por violar política de drogas para mejorar rendimiento

Beckham dio positivo por niveles elevados de testosterona en la campaña 2024, cuando jugaba para los Miami Dolphins, su anterior equipo.

Actualmente, el receptor de 32 años es agente libre y busca fichar por algún equipo de la NFL en esta temporada una vez que cumpla su castigo de seis juegos, lo cual será en la semana 12, que se cumplirá entre el 20 y el 24 de noviembre próximo.

Odell Beckham se ha visto envuelto en múltiples polémicas desde que llegó a la NFL reclutado en la primera ronda del Draft 2014 por los New York Giants, con los que fue designado Novato Ofensivo del año en su campaña de debut y seleccionado tres veces Pro Bowl, mientras estuvo hasta el 2018.

En la temporada 2015 fue suspendido un partido por una pelea en el campo con Josh Norman, de los Carolina Panthers.

Jugó con los Cleveland Browns entre 2019 y 2021, campaña que no terminó porque pasó a Los Angeles Rams, equipo que le permitió ganar el Super Bowl LVI, partido en el que se rompió el ligamento cruzado anterior, una lesión que no le ha permitido recuperar su explosiva carrera.

En enero del 2020, Beckham enfrentó un cargo de agresión simple tras dar una palmada en el trasero a un policía. El abogado del jugador dijo que la orden de arresto fue revocada porque el agente no quiso continuar con el caso.

En 2022, año en el que no jugó debido a su recuperación, fue sacado de un avión, en el que iba a viajar a Miami, por negarse a abrocharse el cinturón de seguridad.

Siguió su carrera con los Balrimore Ravens en 2023, pero su inconsistencia lo obligó a buscar un nuevo destino en los Dolphins, con los que el año pasado jugó solamente nueve partidos.

En diez años de carrera acumula 7.987 yardas y 59 anotaciones, y pese a sus problemas afirmó que no está listo para retirarse.

"Simplemente no puedo irme así y vivir el resto de mi vida teniendo que pensar en mi carrera y luego decir ¿cómo la terminé? Así que no, aún no estoy listo para retirarme", aseveró Beckham este martes vía 'The Pivot Podcast'.