Carlos Verona renueva con Lidl-Trek hasta 2028

Verona, que ganó este año la decimoquinta etapa del Giro d'Italia, se ha mostrado muy contento con su nuevo contrato y ha dicho que "disfruta mucho el entorno multicultural del equipo" y "del ambiente de trabajo" que "enriquece a ambos, personal y profesionalmente".'

Asimismo, ha puesto de relieve en un comunicado de Lidl-Trek que le gusta su rol en el equipo, y que disfruta "contribuyendo en la manera que pueda, aunque no consigan la victoria".

El director general del equipo Lidl-Trek, Luca Guercilena, ha destacado que Carlos Verona "es uno de esos ciclistas que todos los equipos quieren" y ha apuntado que ha encontrado "una nueva casa" en el conjunto estadounidense ya que "su esfuerzo hace que el nivel de todo el equipo crezca".