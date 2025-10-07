Dak Prescott, Drake Maye y Baker Mayfield, los mejores de la semana cinco de la NFL

Prescott ofreció un recital de efectividad en la victoria de los Cowboys 37-22 sobre los Jets en un juego en el que conectó 18 de 29 pases para 237 yardas y cuatro envíos de anotación.

Es la decimotercera vez que Dak pasa para cuatro touchdowns, un récord en el equipo de la estrella solitaria sobre leyendas como Tony Romo, que tuvo 10; Danny White, ocho; Don Mereditk, seis; Troy Aikman, cuatro; y Roger Staubach y Craig Morton, con dos, cada uno.

Las actuaciones hasta la semana cinco del jugador mejor pagado de la NFL, con 60 millones de dólares anuales, lo tienen en ritmo de conseguir la mejor campaña en sus 10 años de carrera.

Dak, de 32 años, acumula 1.356 yardas por envío y 10 touchdowns, números con los que ha ayudado a los Cowboys a ser la mejor ofensiva de la NFL, a pesar de que no ha contado con sus linieros titulares.

Otro iluminado fue Drake Maye, quien lideró a los Patriots al triunfo 23-20 sobre Buffalo Bills, a los que quitó el invicto.

Maye, de 23 años, llegó a los Pats seleccionado en el turno tres de la primera ronda del Draft del 2024, año en el que fue un desastre bajo la tutela de Jerod Mayo, con el que tuvo tres triunfos y nueve derrotas.

Para esta campaña, Robert Kraft, propietario de los Patriots, enmendó el camino para un mejor desarrollo de su joven pasador con la contratación de Mike Vrabel, entrenador en jefe y de Josh McDaniels, coordinador ofensivo, el mismo que acompañó a Tom Brady en su camino a ganar seis Super Bowls en el equipo.

En el juego ante Bills, a pesar de no pasar para anotación, Maye tuvo números sólidos con 22 de 30 envíos completos y 273 yardas, ante uno de los favoritos para llegar al Super Bowl por la Conferencia Americana.

El joven es el quinto entre los pasadores con 1.261 yardas y siete anotaciones.

A pesar de su juventud, Drake Maye sólo ha sido interceptado en dos ocasiones, un registro bajo a pesar de la fragilidad de su línea de protección que ha permitido que lo capturen en 17 ocasiones, la segunda marca más alta de la liga.

Baker Mayfield, líder de la ofensiva de los Bucs, también merece mención especial tras su desempeño en el dramático triunfo por 38-35 sobre los Seattle Seahawks, partido en el que completó 29 de 33 envíos para 379 yardas y dos anotaciones.

Es el primer mariscal de campo en la NFL que suma más de 375 yardas por envío y tiene menos de 5 pases incompletos en un juego de temporada regular.

Mayfield ha tenido un largo recorrido de equipos en sus ochos años en la NFL, a la que llegó reclutado por los Cleveland Browns en el puesto uno de la primera ronda del Draft 2018.

Los Browns lo cortaron luego de cuatro años, a pesar del potencial que exhibió en el 2020 cuando los llevó a playoffs.

En 2021 jugó seis partidos con Carolina Panthers, el mismo año estuvo cuatro juegos en Los Angeles Rams.

Llegó a los Bucs en 2023 y de inmediato los guió a la postemporada, algo que repitió el año pasado y que esta campaña está en ruta de imitar con el paso que lleva de 1.283 yardas por pase y 10 anotaciones que lo tienen cuarto entre los quarterbacks.