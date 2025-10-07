El chileno Arley Méndez, plata en arrancada en la categoría de 88 kilos

Ni su ubicación en el grupo B impidió a Méndez, de origen cubano, subir a un podio mundial que no pisaba desde el año 2018 cuando se coronó campeón el mundo de arrancada en la categoría de 89 kilos en Asjabad (Turkmenistán), tras levantar 172 kilos.

Cinco menos que el colombiano Yeison López, vigente subcampeón olímpico, que se alzó con la medalla de oro con un peso de 177 kilos, nuevo récord del mundo de arrancada.

Completó el podio el moldavo Marin Robu, que logró la medalla de bronce con una marca de 169 kilos, tras fallar en sus dos tentativas sobre 174, que de haber levantado hubieran relegado al chileno Arley Méndez a la tercera plaza

Una medalla que Méndez, campeón del mundo de 85 kilos en el año 2017 en Anaheim (Estados Unidos), no pudo repetir en la modalidad de dos tiempos, en la que concluyó sexto con un registro de 196 kilos, ni en la de total olímpico en la que finalizó cuarto con 368 kilos.

