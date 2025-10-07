Jerry Jones, propietario de Cowboys se disculpa por gesto obsceno hacia hinchas

"El gesto fue un descuido de mi parte, fue justo después de nuestra última anotación y todos estábamos emocionados. La intención era levantar el pulgar y básicamente señalar a nuestros aficionados porque todos estaban saltando de alegría", dijo el directivo, quien enseñó el dedo medio de la mano derecha a la afición.

Según videos, el propietario del equipo levanta la mano derecha con el pulgar hacia arriba, pero luego baja esa mano y enseña el dedo medio a la afición que se encontraba en la tribuna inferior, después, ahora sí, señala con el índice en la misma dirección.

"No hubo ningún problema de antagonismo ni nada parecido. Simplemente hice una mala presentación con la mano. Fue un descuido. No bromeo. Si quieren llamarlo accidental, pueden llamarlo accidental. Pero se corrigió bastante rápido", explicó a través de 105.3 'The Fan'.

Al inicio de la temporada la NFL envió un memorándum a sus 32 equipos en el que advirtió que sería muy estricta con las faltas de respeto.

Jones no es el primer dueño que tiene problemas con aficionados durante un partido.

La temporada anterior David Tepper, propietario de Carolina Panthers, arrojó una bebida a seguidores de Jacksonville Jaguars con los que se enfrascó en una serie de gritos, algo que fue calificado como 'comportamiento inaceptable' por la NFL que lo multó con 300.000 dólares.

En la temporada 2009, Bud Adams, dueño de los Tennessee Titans, quien falleció en el 2013, también recibió una multa de 250.000 dólares por realizar el mismo gesto que Jerry Jones hizo el domingo pasado. Adams lo realizó hacia la afición de los Buffalo Bills.

La NFL no se ha pronunciado respecto a si el dueño de los Cowboys recibirá una sanción por su gesto.