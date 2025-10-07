La actual campeona del mundo Peres Jepchirchir correrá el Maratón Valencia

Beriso (2:14:58) buscará otra vez la victoria en las calles valencianas frente a dos kiananas que también saben lo que es ganar en la capital como Jepchirchir (2:16:16) o Joyciline Jepkosgei (2:16:24), aunque en el caso de esta última es en la distancia de medio maratón.

Grandes nombres como el de Lemma (2:01:48) y una decena de atletas masculinos con marcas por debajo de 2h05, entre los que también están los europeos Samuel Fitwi (2:04:56) y el subcampeón mundial, Amanal Petros (2:04:58), se unen a nombres de debutantes que prometen como los kenianos Vinicent Nyageo y Patrick Mosin.

Un segundo grupo abrirá mucho más la competencia internacional, con grandes atletas de Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Francia, entre otros, que también suscitará mucho interés, explicaron desde la organización.

“Valencia vuelve a ser el destino de los debutantes más ambiciosos. Se nota que las victorias de Kelvin Kiptum y Sebastian Sawe en los años precedentes han ayudado a construir esa idea de las ventajas de nuestro maratón para debutar”, destacó Marc Roig, seleccionador de la élite internacional del Maratón Valencia.

