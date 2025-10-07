La imbatida Japón mide el pulso de una dubitativa Francia en octavos de final

La selección nipona fue una de las sensaciones en fase de grupos, presentando un equipo sin grandes estrellas, pero dando muestra de ser un conjunto muy bien trabajado, que sabe a lo que juega y que lo ejecuta a la perfección.

En un grupo que se planteaba de primeras complicado, con enfrentamientos ante Nueva Zelanda, Egipto y la anfitriona Chile, Japón firmó una campaña perfecta: tres victorias, 7 goles a favor y ninguno en contra para ser hasta el momento una de las mejores selecciones del torneo por estadísticas y sensaciones sobre el césped.

El combinado dirigido por Yuzo Funakoshi abrió el Mundial derrotando a Egipto (2-0), venció a Chile en un abarrotado Estadio Nacional (0-2) -demostrando que este equipo no se intimida con la presión- e hizo lo propio en la última jornada del Grupo A ante Nueva Zelanda (0-3).

Los japoneses han demostrado ser una selección que no sólo juega bien y domina, sino que además sabe aprovechar sus oportunidades de cara a puerta, destacando las figuras del mediocentro Hisatsugu Ishii (Shonan Bellmare) y del defensa central Rion Ichihara (RB Omiya Ardija), que cerraron la primera ronda del torneo con 2 goles.

Enfrente estará una selección francesa que hasta el momento mostró más defectos que virtudes en un grupo en el que a priori deberían haberle disputado el primer puesto a Estados Unidos, nada más lejos de la realidad a pesar del triple empate a 6 puntos con el que se cerró su Grupo E.

‘Les Bleus’ ya dejaron dudas en su debut ante Sudáfrica, encuentro en el que lograron una ajustada victoria (2-1) con un gol en los últimos minutos de Lucas Michal, que salvó un partido muy pobre de los europeos.

Los malos presagios se cumplieron en el siguiente partido contra Estados Unidos, donde Francia demostró que le faltan jugadores con más creatividad e ideas y, especialmente, más contundencia defensiva, ya que cayeron goleados 3-0 en un duelo con muy pocas ocasiones y falto de ritmo por parte de ambos combinados.

Los pupilos de Bernard Diomede salvaron los muebles a costa de la amateur Nueva Caledonia con una victoria por 6-0 que resultó algo engañosa, ya que 4 de los goles llegaron en los últimos 10 minutos de un partido en el que la selección francesa demostró que le cuesta mucho llevar el peso del juego y generar ocasiones peligrosas.

Francia se encomienda para este complicado duelo a sus dos figuras más diferenciales en fase de grupos: Lucas Michal (AS Mónaco) y Andréa Le Borgne (Como 1907), quienes comparten liderato en la tabla de máximos artilleros del torneo con el mexicano Gilberto Mora y el estadounidense Benjamin Cremaschi, todos con 3 goles en 3 partidos.

. Japón: Alexandre Pisano, Rei Umeki, Keita Kosugi, Kazunari Kita, Rion Ichihara, Ryunosuke Sato, Katsuma Fuse, Yuto Ozeki, Hisatsugu Ishii, Shunsuke Saito, Soma Kanda. Seleccionador: Yuzo Funakoshi.

. Francia: Lisandru Olmeta, Gady-Pierre Beyuku, Justin Bourgault, Steven Baseya, Elyaz Zidane, lane Toure, Rabby Nzingoula, Mayssam Benaba, Andréa Le Borgne, Tadjidine Mmadi, Lucas Michal. Seleccionador: Bernard Diomède.

Cancha: Estadio Nacional de Santiago de Chile.