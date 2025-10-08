Buccaneers, Lions y Steelers buscan confirmar paso dominante en semana seis de la NFL

Liderados por un efectivo Baker Mayfield, los Bucs protagonizarán uno de los partidos más atractivos de este domingo cuando reciban a los San Francisco 49ers.

Tampa Bay, líder de la división Sur de la Conferencia Nacional (NFC) con marca de 4-1, viene de vencer 38-35 a los Seattle Seahawks en el juego más emocionante de la semana cinco.

Ahora, serán puestos a prueba por San Francisco, equipo se las ha arreglado para mantener la cima del Oeste de la NFC con récord de 4-1, a pesar de ser el que más lesiones acumula en la campaña, con 25 jugadores lastimados, la mayoría estelares.

La dupla que conforman Mayfield y Emeka Egbuka será un reto a detener para la defensiva de los 49ers, la sexta mejor de la liga en puntos recibidos, con una media de 19.6 por juego.

También el domingo, los Lions, primeros en el Norte de la NFC con 4-1, intentarán conseguir su quinto triunfo consecutivo y de paso complicar el cuesta arriba hacia los playoffs de los Kansas City Chiefs, que marchan con marca de 2-3 en el tercer lugar del Oeste de la Conferencia Americana (AFC).

Después de su desastrosa presentación en la derrota 27-13 ante Packers en la semana uno, Detroit ha aplastado a sus siguientes cuatro rivales con más de 34 puntos por juego. Son el ataque más contundente de la NFL con 174 puntos anotados.

Enfrente, Chiefs, a pesar de las buenas actuaciones de Patrick Mahomes, pasa por una crisis no vista en la reciente década.

Y los Steelers, de Aaron Rodgers, volverán a la actividad, después de su semana de descanso, ante Cleveland Browns, una de las rivalidades más feroces de la NFL.

Pittsburgh, líder del Norte de la AFC con 3-1, en el papel parece tendrá en los Browns, 1-4, que tienen al novato Dillon Gabriel como nuevo pasador titular, a una víctima para reafirmarse en la cima de su división.

Otro duelo atractivo de este domingo es el que sostendrán Jets y Broncos en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

La semana seis arrancará este jueves con la visita de los campeones Philadelphia Eagles, que vienen de perder el invicto ante Denver, a los New York Giants, uno de los peores de la NFC.

La actividad concluirá el lunes con dos juegos; Falcons-Bills y Commanders-Bears.

- Partidos de la semana seis de la temporada de la NFL:

. Domingo 12.10: Jets-Broncos, Colts-Cardinals, Dolphins-Chargers, Saints-Patriots, Steelers-Browns, Panthers-Cowboys, Jaguars-Seahawks, Ravens-Rams, Raiders-Titans, Packers-Bengals, Buccaneers-49ers, Chiefs-Lions Lunes 13.10: Falcons-Bills y Commanders-Bears.