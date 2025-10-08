El cubano Piñeiro y el venezolano Borregales, distinguidos en la semana cinco de la NFL

Ambos pateadores conectaron el gol de campo de la victoria de sus equipos en sus respectivos partidos.

Piñeiro, hijo de padre cubano y madre nicaragüense, fue designado este miércoles Mejor Jugador de Equipos Especiales de la semana cinco tras su impecable ejecución de goles de campo en la victoria en tiempo extra de los 49ers 26-23 sobre Los Angeles Rams del jueves pasado.

Fue la cuarta vez en los ocho años de carrera del pateador que obtiene esta distinción.

En el juego ante Rams, Eddy hizo buenos intentos de 37, 20, 59, el más largo de su carrera, y 41 yardas y dos puntos extras.

Piñeiro, de 30 años, firmó con los gambusinos el pasado 9 de septiembre en sustitución del errático Jake Moddy, despedido ante sus fallas en el juego de la semana uno de la temporada.

Desde su llegada a San Francisco, Eddy ha ejecutado perfecto las 11 patadas realizadas.

Suma tres goles de campo de una distancia entre 20 y 29 yardas, tres entre 30 y 39, tres entre 40 y 49 y dos de más de 50 yardas.

Andrés Borregales también convirtió el gol de campo de la victoria de los Pats 23-20 que sirvió para quitar el invicto a los Buffalo Bills el lunes pasado.

El caraqueño fue reconocido por el entrenador Mike Vrabel y sus compañeros con el balón del partido por segunda vez en lo que va de la temporada.

"Todo esto nos llevará a dar el siguiente paso, no me sorprende, así que aquí lo tienes Andy", le dijo Vrabel a Borregales el lunes antes de distinguirlo ante los aplausos y gritos de sus compañeros.

Andrés es un novato que fue seleccionado en la sexta ronda del Draft de este año.

Luego de su actuación en la pretemporada se ganó la confianza para ser el pateador titular de los Pats.

En cinco partidos solo ha fallado uno de los ocho goles de campo que ha ejecutado. Su intento más largo fue de 53 yardas en la semana dos ante Miami Dolphins, mientras que contra los Bills hizo bueno un intento de 52 yardas.