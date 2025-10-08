España recibirá en 2026 la invitación para ser candidata a organizar el Mundial 2035

En una reunión informativa de su presidente, Juan Carlos Martín, "Hansen", con periodistas en Madrid, el directivo se refirió a su reciente viaje a Londres, donde participó en la Asamblea General de la federación internacional (World Rugby) y donde pudo comprobar la buena impresión sobre el desarrollo de este deporte en España de sus homólogos.

Martín explicó que solo hay otro país, Japón, que ha anunciado oficialmente que concurrirá a ser sede del Mundial 2035, y que los Emiratos Árabes Unidos podrían ser otro de los contendientes al igual que alguna nación sudamericana.

Preguntado por EFE, el presidente manifestó que el apoyo de los países de nuestro entorno, como Francia o Inglaterra, a la candidatura es absoluto.

La decisión de la internacional sobre la sede del Mundial de 2035 se anunciará en Australia en el segundo semestre de 2027, antes de que se inicie la Copa del Mundo que tendrá lugar en aquel país ese mismo año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Martín consideró este miércoles que la organización del mayor torneo internacional de rugby, conocido por Copa Webb Ellis, daría a este deporte en España "una nueva dimensión".

"España tiene todos los recursos para organizar el Mundial. Significa un cambio de paradigma. Es un tema de altísimo nivel", dijo el directivo, que añadió que supondría que la selección podría situarse entre las diez mejores del mundo. Actualmente ocupa la decimocuarta posición en la clasificación de World Rugby.

"Hay interés por parte de la Liga de Fútbol Profesional en que España organice el Mundial de 2035", respondió cuando fue preguntado por el uso que se haría de estadios de fútbol y la colisión de intereses con los clubes si, finalmente, España fuera sede de la Copa Webb Ellis 2035.